ميجان ميركل: حياة السود مهمة والأحداث فى أمريكا "مدمرة"

قالت ميجان ميركل دوقة ساسكس البريطانية إنها تشعر بالأسف لأن الصغار ينشأون في عالم لا يزال مشوبا بالعنصرية، وأضافت تعقيبا على وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر اعتقال الشرطة له أن الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا "مدمرة".

وقالت ميجان في مقطع فيديو سجلته لطالبات بمناسبة تخرجهن في مدرستها الثانوية القديمة في لوس انجليس وتم بثه أمس الأربعاء "أدرك أنكن تعرفن أن حياة السود مهمة".

وأججت وفاة فلويد غضبا كامنا منذ فترة طويلة من وحشية الشرطة مع الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفجرت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد شاب بعضها العنف، وفرضت السلطات حظر تجول في بعض المدن لإخماد الاضطرابات.

وذكرت ميجان زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنت أعتزم أن أوجه إليكن بضع كلمات بمناسبة التخرج، لكن وكما رأينا جميعا خلال الأسبوع الماضي، ما يحدث في بلدنا وفي ولايتنا وفي مدينتنا لوس انجليس مدمر تماما". ووالدة ميجان أمريكية من أصل أفريقي ووالدها أبيض.

وقالت الممثلة السابقة (38 عاما) في رسالتها لطالبات مدرسة إيماكيوليت هارت الثانوية "أول شيء أريد أن أقوله هو أنني أشعر بالأسف، أشعر بأسف شديد لأنكن تنشأن في عالم لا يزال يشهد هذه الأمور".

وبحسب التقاليد لا تعلق العائلة المالكة في بريطانيا على القضايا السياسية. وتخلت ميجان وهاري عن أدوارهما الملكية الرسمية في نهاية مارس ويعيشان الآن في لوس انجليس مع ابنهما آرتشي.