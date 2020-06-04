اليوم السابع
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مملكة التسول بالحصري.. ضبط 7 أشخاص يتسولون بالأطفال في أكتوبر

الخميس، 04 يونيو 2020 12:03 م
مملكة التسول بالحصري.. ضبط 7 أشخاص يتسولون بالأطفال في أكتوبر المتسولون
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط سبعة أشخاص بالجيزة، لاستغلالهم الأحداث فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، قيام مجموعة من الأشخاص (5 سيدات - عاطلين - "لخمسة منهم معلومات جنائية").. باستغلال الأحداث "أطفال الشوارع" فى إرتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استغلالهم لمجموعة من الاحداث أنجالهم وبعض الأطفال فى أعمال التسول بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر  وبصحبتهم (9) أطفال ، وعثر بحوزة إحدى المتهمات على مبلغ مالى كما عثر بحوزة أحد الأطفال الأحداث على مبلغ مالى من حصيلة أعمال التسول ، بالإضافة إلى عدد من الكمامات مجهولة المصدر وهاتف محمول ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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