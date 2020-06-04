مقطع محير لصندوق أبيض يسقط من سيارة على طريق سريع ثم يعود مرة أخرى بتايوان

كتب خالد إبراهيم

رصد مقطع تم تصويره على طريق سريع فى تايوان، شاحنة كبيرة وهى تسافر على الطريق السريع مجموعة من الصناديق المكدسة، حيث سقط أحدهم من السيارة، فأثناء تحركها، فقدت الحمولة، وسقط صندوق من الشاحنة على الطريق، بعد ثوانى، ارتد الصندوق للسيارة مرة أخرى، فى مشهد غريب.

وبعدها بلحظات يسقط الصندوق من الخلف مرة أخرى، ثم يرتد إلى الشاحنة مرة أخرى ويستقر أخيرًا داخل السيارة، بحسب الديلى ميل.



الصندوق يسقط من السيارة

حقق المقطع الغامض المثير أكثر من 18 ألف مرة، وأخذ المشاهدون يعلقون ويتناقشون حول الفيديو المثير للجدل، وهل هذا الأمر حقيقى أم أنه مجرد مزحة أو دعاية، أم قدرة أحد صناع الفيديو على تغيره ببرامج المونتاج، حيث زعم أحد المستخدمين أن "الاضطراب الديناميكي الهوائى، يمكن تفسيره".