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معهد الصحة العامة بالإسكندرية: استخدام التكييفات بالأماكن المغلقة يساعد على نقل كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 08:44 م
معهد الصحة العامة بالإسكندرية: استخدام التكييفات بالأماكن المغلقة يساعد على نقل كورونا تكييف
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أنه يعتبر التهوية الجيدة من العوامل الأساسية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وتعتبر أفضل طريقة لتهوية المكان هي فتح النافذة لتجديد الهواء بالغرفة مما يقلل التركيز المحتمل لقطرات الفيروس داخل الغرفة.

وأضاف بيان اليوم أن استخدام التكييفات المركزية في الأماكن العامة فقد يعمل على نقل العدوى للفيروس بين الأشخاص حيث إنها تعتمد على توزيع ونقل الهواء من مكان لآخر بما يحمله من قطرات وفيروسات، لذلك ينصح قدر الإمكان بتجنب الذهاب للأماكن العامة المغلقة والتي تعتمد على التكييفات المركزية للتهوية مثل المولات والمراكز التجارية وغيرهمود و خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن بالنسبة للتكييفات والمراوح في المنزل فينصح دائما بتبادل تشغيل التكييف مع فتح النوافذ كل فترة (أو فتح المروحة مع النافذة في نفس الوقت) وذلك لتجديد الهواء داخل الغرفة وفي حالة وجود شخص مصاب بالفيروس في المنزل أو وجود شخص من خارج الأسرة في المنزل فعلينا أخذ الاحتياط وتقليل استخدام التكييف والمروحة حيث إنها قد تساعد على نشر القطرات المحملة بالفيروس في الهواء من غرفة لأخرى وينصح بدلا من ذلك فتح النافذة لتهوية المكان باستمرار.

وكان قد قال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية أنه ينصح بالتقليل من التعرض للأخبار السلبية (من التليفزيون أو السوشيال ميديا) والتى تؤدي إلى زيادة الإحساس بالخوف والقلق.

وطالب المعهد فى بيان أن هذه الإجراءات الوقائية ضرورية لمساعدة الجسم فى تقوية جهاز المناعة ويجب تحديد مدة 30 دقيقة في اليوم فقط لمتابعة تطور اخبار فيروس كورونا لتقليل التوتر والقلق الناتج عن الاخبار السلبية والتى تدمر جهاز المناعة.

 

 


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