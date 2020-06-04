اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 12:50 م
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مطار الغردقة يستعد لاستقبال رحلة طيران إيطالية لنقل 110 شخصا بالغردقة وشرم الشيخ

الخميس، 04 يونيو 2020 12:34 م
مطار الغردقة يستعد لاستقبال رحلة طيران إيطالية لنقل 110 شخصا بالغردقة وشرم الشيخ مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد غرفة

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يستعد مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال رحلة طيران إيطالية، لنقل 110إيطالى عالقين بمدن الغردقة وشرم الشيخ  لبلادهم بعد توقف حركة الطيران بسبب حائحة فيروس كورونا المستجد .
 

من جانبه كشف مصدر بمطار الغردقة الدولي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لاستقبال رحلة الطيران الايطالية وفقًا لاشتراطات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لاجلاء عدد من الإيطاليين المتواجدين بالغردقة  علي متن رحلة طيران استثنائية الي بلادهم .

 
وأضاف المصدر، أن الايطاليين المقرر نقلهم من الغردقة يبلغ عددهم 30 راكبًا، ثم تتجه الطائرة للهبوط ترانزيت بمطار شرم الشيخ لنقل 80 إيطاليا اخرين من مطار شرم الشيخ الدولي  ليصبح اجمالي عدد الإيطاليين المغادرين 110 راكب ايطالي .
 
من جانب آخر من المقرر أن يغادر مساء اليوم الخميس 245 عالقا مصريا بالإمارات، مطار مرسى علم الدولي، إلى مطار القاهرة، على متن إحدى الرحلات الداخلية، عقب انتهاء الحجر الصحى لهم المقرر لهم أسبوع، داخل إحدى الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم الدولى.
 
وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن المصريين العائدين من الإمارات، والتى انتهت فترة الحجر الصحى لهم اليوم، وصلوا منذ أسبوع مضى، وتحديدا يوم 28 مايو الماضي، حيث قضوا فترة أسبوع المخصصة الحجر الصحى بالفنادق، والذى تم إلغاؤها وعلى أساس ذلك تم تحويل جميع رحلات العالقين لمطار القاهرة .
 
وأضاف المصدر أن إحدى رحلات مصر للطيران وصلت لنقل العائدين من الإمارات من مرسى علم إلى القاهرة، مؤكدا على أنه سيقوم مطار مرسى علم الدولى خلال الأيام المقبلة بمغادرة العائدين بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم فقط.
 
 

 


البحر الاحمر

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الغردقة

نقل عالقين ايطاليين

مرسي علم

العالقين بالخارج

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