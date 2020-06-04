مطار الغردقة يستعد لاستقبال رحلة طيران إيطالية لنقل 110 شخصا بالغردقة وشرم الشيخ

وأضاف المصدر، أن الايطاليين المقرر نقلهم من الغردقة يبلغ عددهم 30 راكبًا، ثم تتجه الطائرة للهبوط ترانزيت بمطار شرم الشيخ لنقل 80 إيطاليا اخرين من مطار شرم الشيخ الدولي ليصبح اجمالي عدد الإيطاليين المغادرين 110 راكب ايطالي .

من جانب آخر من المقرر أن يغادر مساء اليوم الخميس 245 عالقا مصريا بالإمارات، مطار مرسى علم الدولي، إلى مطار القاهرة، على متن إحدى الرحلات الداخلية، عقب انتهاء الحجر الصحى لهم المقرر لهم أسبوع، داخل إحدى الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم الدولى.

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن المصريين العائدين من الإمارات، والتى انتهت فترة الحجر الصحى لهم اليوم، وصلوا منذ أسبوع مضى، وتحديدا يوم 28 مايو الماضي، حيث قضوا فترة أسبوع المخصصة الحجر الصحى بالفنادق، والذى تم إلغاؤها وعلى أساس ذلك تم تحويل جميع رحلات العالقين لمطار القاهرة .

وأضاف المصدر أن إحدى رحلات مصر للطيران وصلت لنقل العائدين من الإمارات من مرسى علم إلى القاهرة، مؤكدا على أنه سيقوم مطار مرسى علم الدولى خلال الأيام المقبلة بمغادرة العائدين بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم فقط.