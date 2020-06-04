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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بمدخل الشيخ زايد

الخميس، 04 يونيو 2020 11:24 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بمدخل الشيخ زايد اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود انارة بطريق وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد، مما أدى الى شطر السيارة الى نصفين، وتباطؤ حركة السيارات، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصاب الى المستشفى. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا من الاهالى بوقوع حادث مرورى أعلى وصلة دهشور الصحراوية بمدخل مدينة الشيخ زايد ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان وبصحبتهم أوناش وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات بالكامل، وتبين من خلال التحريات، أن السرعة الزائدة و اختلال عجلة القيادة من السائق أدت الى عدم القدرة فى السيطرة عليها ووقوع الحادث. 
 
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها، خلال ثانى ايام العيد. 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 

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