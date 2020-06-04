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مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء اللهو بالطائرة الورقية في زفتي

الخميس، 04 يونيو 2020 01:48 م
مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء اللهو بالطائرة الورقية في زفتي جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء اللهو بالطائرة الورقية بمنطقة خلف السكة الحديد بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة خلف السكة الحديد بمدينة زفتي بمصرع شاب يبلغ من العمر 15 سنة ، صعقا بالكهرباء ، وذلك أثناء اللهو بالطائرة الورقية واشتباكها باسلاك كهرباء الضغط العالي ، مما أدى إلى وفاته في الحال ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زفتي العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكان أهالى قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، عثروا على جثة سائق توك توك داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهه من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف العقيد احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه والمقدم أحمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، وتبين ان المتوفى يعمل سائق توك توك غير متزوج ويعيش بمفرده وتبين ان وفاته طبيعيه ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاه، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
 
 

 


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