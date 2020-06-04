مد أجل الحكم على متهم باختلاس مليون جنيه من شركته لـ9 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و 10 آلاف جنيه من جهة عمله، لجلسة 9 سبتمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط و وليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة.