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مد أجل الحكم على متهم باختلاس مليون جنيه من شركته لـ9 سبتمبر

الخميس، 04 يونيو 2020 02:59 م
مد أجل الحكم على متهم باختلاس مليون جنيه من شركته لـ9 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على  أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و 10 آلاف جنيه من جهة عمله، لجلسة 9 سبتمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط و وليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه. 
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"،  بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف،  بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة. 

وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

 

 

 


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