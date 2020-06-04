محافظ قنا: إزالة 214 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية

قنا وائل محمد

صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بان الوحدات المحلية بالمحافظة قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن ازالة 214 حالة تعد.

واوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت فى إزالة 27 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز دشنا والوقف وقـفط ونقادة وقوص بمساحة 10242 متر مربع، وازالة 2 حالة تعدى بالزراعة على املاك الدولة بمركزى نقادة وقـفط بمساحة 17 فدان و18 قيراط و20 سهم، وازالة 165 حالة تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 افدنه و16 قيراط و6 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة مخالفة بناء عشوائى بمركزى دشنا ونقادة بمساحة 3529 متر مربع .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 528 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 323 الف و306 متر مربع، و60 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 101 فدان و5 قراريط و19 سهم، و1890 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 88 فدان و 18 قيراط و13 سهم، و 289 حالة مخالفة بناء عشوائى بمساحة 41811 متر مربع.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .

كما عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا بقاعة كورنيش النيل لمناقشة ملف تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس اشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الرى ورؤساء مجالس المدن ومسئولى النظافة والتجميل .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مع المسئولين احتياجات التشجير لمداخل المدن الرئيسية بكافة مراكز المحافظة سواء على الطرق الزراعية او الطرق الصحراوية موجها بمراعاة التنسيق التشجيرى للمداخل والشوارع وبشكل يعكس المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة وبما يساهم فى منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلى لدى المواطنين.

كما ناقش خلال الاجتماع الاماكن والشوارع التى تحتاج الى احلال وتجديد الاشجار العشوائية بها، موجها باختيار أنسب انواع الأشجار ذات الجدوى الاقتصادية والمظهر الجمالى المناسب وان تتحمل الحرارة العالية فى فصل الصيف وزراعتها على مسافات متساوية مع استمرارية رعايتها وتوفير مصدر رى دائم لها لتستمر اطول فترة ممكنة .

كما ناقش الداودى امكانية تشجير الطرق المؤدية للمناطق الصناعية ومداخل المحافظة الرئيسية شرقا وشمالا وجنوبا، لافتا ان المحافظة تستهدف عمل مداخل رئيسية ذات طابع حضارى عالى من خلال زراعة اشجار خشبية بشكل جمالى مميز وبالوان موحدة، وأكد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين من أجل تعزيز ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء .