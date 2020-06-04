محافظ المنوفية: استمرار عمل لجان متابعة المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية

المنوفية محمد فتحى

استعرض اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تقارير لجان المرور علي المستشفيات العزل خلال الاجتماع الذي عقده بالديوان العام، بحضور نائب المحافظ ووكيل وزارة الشئون الصحية، حيث تم استعراض موقف مستشفيات العزل بنطاق المحافظة ونسبة الإشغال وكذلك توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية .

واستعرض الاجتماع بعض النقاط السلبية التي رصدتها لجان المرور التي تم تشكيلها لمتابعة الإجراءات علي أرض الواقع والمرور علي كافة المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة، ومن أبرزها نقص بعض المستلزمات الطبية وكذا بعض أدوية مرضي القلب، حيث وجه المحافظ بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة لتوفير تلك النواقص، مشدداً علي ضرورة تفعيل لجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات، وكذا تفعيل لجان لفحص التبرعات لتأكد من صلاحيتها .

كما أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعة لموقف المستشفيات والتوجيه بحل أية مشاكل للمرضي مع التأكيد علي الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والبروتوكولات المعتمدة منها، مشيراً إلي أن المحافظة قد خصصت وأعدت خطوط طوارئ وتم تفعيلها علي مدار الساعة لتلقي شكاوي وإستفسارات المواطنين والرد عليها من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تضم عناصر من مديرية الصحة، مؤكداً ضرورة التزام كافة المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية من أجل الخروج من هذه الأزمة، متمنياً السلامة لجموع الشعب المصري .