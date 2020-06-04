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محافظ الغربية: توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات العزل

الخميس، 04 يونيو 2020 04:36 م
محافظ الغربية: توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات العزل توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات العزل
الغربية - عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مواصلة اللجنة العليا المشكلة لمتابعة المستشفيات، جولاتها الميدانية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات العزل المخصصة لتشخيص حالات كورونا على مستوى المحافظة، ووفقا لبيان لجنة المتابعة، اليوم، أشار محافظ الغربية الي انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بكافة مستشفيات العزل وعددها 16 مستشفي بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه ، وعضو اللجنة المشكلة للمتابعة ، خلال زيارته اليوم لمستشفي المنشاوي العام، دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل.

كان الدكتور طارق رحمى ، محافظ الغربية ، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، برئاسة سكرتير عام المحافظة،  وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية  .

 


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