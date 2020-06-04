محافظ الشرقية يُصدر قراراً بتكليف سكرتيراً عاماً ومساعداً وتعيين رئيس مدينة الحسينية

الشرقية إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6262 لسنة 2020 م بتكليف كل من محمد محمد حفنى محمد الصافى والذى يعمل سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية للعمل بتسيير أعمال وظيفة سكرتير عام محافظة الشرقية بصورة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً.

وتكليف على ماهر أحمد عبد المعطى الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بتسير أعمال وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية بصفة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً.

أكد محافظ الشرقية فى بيان أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارةالمحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولحسن سير العمل وانتظامه داخل أروقه ديوان عام محافظة الشرقية.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6263 لسنة 2020 م بتكليف سامى حمد معجل معاون من العاملين برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالدرجة الأولى تخصصية الهندسة من العمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الحسينية بصفة مؤقته لحين شغل الوظيفة قانوناً.