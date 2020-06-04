محافظ الشرقية يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2020

الشرقية - إيمان مهنى

انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، من أعمال تقييم الأبحاث المقدمة من الطلاب ورصد الدرجات، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية التصحيح وترك مسافات بين مقدرى أبحاث الطلبة .

وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر اليوم الخميس، أن يقوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باعتماد النتيجة وإعلانها على بوابة المحافظة وإعلان أسماء الأوائل.

يذكر أن حوالى أكثر من 119 ألف طالب وطالبة من 20 إدارة تعليمية بالشرقية تقدموا بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسى الثانى، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا .

وكانت نتيجة الفصل الدراسى الأول، اعتمدت فى فبراير الماضى نتيجة النصف الأول للشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 81.4%، فيما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى "أمل" للصم للعام الدراسى الحالى 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول لمدرسة "النور" للمكفوفين 100%.واعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالى نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الأساسى "القسم المهني" بنسبة نجاح بلغت 99.4 % .