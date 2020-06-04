اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 06:58 م
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محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بقرية أم القصور.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 06:09 م
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بقرية أم القصور.. صور محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل
أسيوط/هيثم البدرى

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قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المجند "محمد كامل عبد المنعم عبد الحكيم" وذلك بمسقط رأسه بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط أحد رجال القوات المسلحة والذى استشهد خلال عملية عسكرية لرجال القوات المسلحة البواسل ضد العناصر التكفيرية بشمال بسيناء.

 

رافقه خلال تقديم واجب العزاء المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة منفلوط.

 

كان جثمان الشهيد محمد كامل قد وصل إلى محافظة أسيوط ليدفن بمقابر الأسرة بمسقط رأسه بقرية أم القصور وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.

 

وقال محافظ أسيوط إننا نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية مؤكدًا وقوف الشعب المصرى خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن معلنًا تقديم كافة الدعم لأسرة الشهيد.

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه (1)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه (2)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه (5)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه 

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه (6)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه (7)
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل محمد كامل بمسقط رأسه

الشهيد محمد كامل

اسيوط

اخبار مصر

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