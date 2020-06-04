محافظة الأقصر: تشغيل مستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات كورونا السبت المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الاقصر، فى بيان صحفى، أنه في إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الإجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه من المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدد 130 سرير بعد أن كانت 30 سرير فقط، وذلك ابتداء من السبت القادم الموافق 6/6/2020، وذلك إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريراً، وذلك بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريراً.

وأهاب محافظة الأقصر، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار بخصوص حالات كورونا أو منظومة الصحة بشكل عام، برجاء الاتصال على الخطوط الساخنة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة، والتي أصبحت في متناول الجميع على مدار الـ24 ساعة، وترحب بأي شكوى موضوعية عن أي قصور خاصة في منظومة الصحة لتلافيه.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه إيماءاً إلي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم اليوم تشغيل عدد 17 سرير رعاية مركزة فى مقر مستشفى الأقصر العام، وذلك للتعامل مع الحالات الحرجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يتم ذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بمستشفى الأقصر العام.