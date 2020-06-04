اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الأقصر: تشغيل مستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات كورونا السبت المقبل

الخميس، 04 يونيو 2020 05:03 م
محافظة الأقصر: تشغيل مستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات كورونا السبت المقبل مستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الاقصر، فى بيان صحفى، أنه في إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الإجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه من المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدد 130 سرير بعد أن كانت 30 سرير فقط، وذلك ابتداء من السبت القادم الموافق 6/6/2020، وذلك إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريراً، وذلك بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريراً.

وأهاب محافظة الأقصر، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار بخصوص حالات كورونا أو منظومة الصحة بشكل عام، برجاء الاتصال على الخطوط الساخنة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة، والتي أصبحت في متناول الجميع على مدار الـ24 ساعة، وترحب بأي شكوى موضوعية عن أي قصور خاصة في منظومة الصحة لتلافيه.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه إيماءاً إلي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة  الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم اليوم تشغيل عدد 17 سرير رعاية مركزة فى مقر مستشفى الأقصر العام، وذلك للتعامل مع الحالات الحرجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يتم ذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بمستشفى الأقصر العام.

 


الاقصر

مستشفى الاقصر العام

علاج مصابى كورونا

اخبار الاقصر

صحة الاقصر

زيادة الرعاية المركزة بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة