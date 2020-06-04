مجموعة العشرين تؤكد أهمية الرقمنة فى ظل أزمة كورونا

إيمان حنا

أنهى فريق عمل الاقتصاد الرقمى بمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، الاجتماعات الافتراضية التى أجريت منذ أمس الأربعاء لمناقشة نهج شامل لسياسات الاقتصاد الرقمى ومستقبل الرقمنة.وفق بيان صحفى.

ناقش الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين والدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية آخر مستجدات المواضيع المقترحة ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمى لهذا العام بالإضافة إلى أهمية الرقمنة فى ضمان استمرارية الأعمال خلال أزمة كوفيد-19.

وأدرجت تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمى والأمن الرقمى ضمن مواضيع جدول الأعمال بالإضافة إلى مبادرة اتصال العالم بحلول عام 2030. كما ناقش الأعضاء الرقمنة فى إطار الأزمة الحالية والرؤية طويلة المدى للاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية فى تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز المحافظة على الوظائف.

وقدعقدت جلسة حوار أوائل الشهر الجارى قبل اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمى وناقشت أخلاقيات الذكاء الاصطناعى (AI) ودورها فى الاستجابة للأزمات الناتجة عن الأوبئة، وضم الحوار خبراء من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مختصين من المجال الأكاديمى لمناقشة دور الحكومات فى تطوير سياسات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعى كوسيلة فعالة فى الاستجابة للأزمات. كما تناول الحوار دور مجموعة العشرين فى مناقشات سياسات الذكاء الاصطناعى وامكانية ادراجها ضمن برنامج أعمال مجموعة العشرين على المدى الطويل.

كما سيعمل وزراء الاقتصاد الرقمى فى مجموعة العشرين على مراجعة واستكمال ما توصل إليه فريق العمل فى اجتماعهم الذى سيُعقد يوليو المقبل.

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