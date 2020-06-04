لجنة تسويق السياحة الثقافية: تدريب المتعاملين مع السياح تمهيدا للعودة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز على قدم وساق لعودة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن تعود السياحية تدريجياً خاصة مع إلتزام المواطنين بالإجراءات الحماية والتطهير الشخصية، مشيرا إلى أن بعض الدول الأجنبية بدأت بالفعل الإعداد لرحلات طيران دولية وبالطبع ستكون مصر الوجهة المفضلة للأوروبيين.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تسويق الأقصر السياحية ستبدأ خلال اليومين المقبلين في تدريب مجموعات من المتعاملين بشكل مباشر مع السائح مثل الباعة الجائلين وأصحاب البازارات بالبر الغربي، وذلك على كيفة التعامل مع السائحين في ظل الوضع الطبيعي الجديد بما يثير لديهم الطمأنينة، موضحاً أن إستكمال تطوير طريق الكباش في الأقصر من قبل وزارة السياحة والآثار سيدعم بقوة الحركة الوافدة لمجموعة معابد الكرنك، مشيدا بالخطة التي وضعتها الحكومة بعد فتح المجال الجوي، وهو إعداد برامج ترفيهية ثقافية مشتركة، تربط المدن الشاطئية بالصعيد، كما أن متحف الغردقة قد يساعد فيما بعد على جذب السائحين لزيارة المتاحف الكبرى بالأقصر وأسوان.

وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان، أن المبادرة الحكومية الاخيرة لعودة الحركة السياحية الداخلية تدريجيا، حيث أن القرار يراعي البعد الاجتماعي للعاملين بالقطاع وخاصة من يعملون باليومية مثل البازارات ومحال السلع السياحية وأصحاب الحناطير وغيرهم، ممن توقف بهم الحال منذ تفشي جائحة كورونا، مما يجعل العودة فرصة لالتقاط الأنفاس، وإن كانت الفنادق لن تحقق ربحاً طالما تقل الإشغالات عن 30% لكنها ستتمكن من الإبقاء على العمالة لديها، موضحاً أن الحركة المتوقعة للأقصر عقب فتح المجال الجوي ستكون مميزة، حيث تم إعداد برامج ترفيهية ثقافية مشتركة، تربط المدن الشاطئية بالصعيد.