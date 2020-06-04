لجنة القيد بالبورصة تغرم "مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى 10 آلاف جنيه على شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفتها لأحكام المادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (34) من الإجراءات التنفيذية .

كما قررت اللجنة، الموافقة على قبول مبررات التأخير المقدمة من ‏شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب في ضوء خطابها الوارد للبورصة أمس الأربعاء، ‏والمستندات المرفقة به. ‏

وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي الكميات المعروضة استجابة لعرض الشراء الإجباري على الشركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بلغت 117.7 مليون سهم.

وفي وقت سابق وافق مجلس إدارة شركة بيتومود، على السعر المعروض من شركة سيكا مصر لكيماويات البناء لشراء 119 مليون سهم، تمثل 100% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان إن السعر المعروض يعد سعراً مناسباً ومجزياً لسهم الشركة، وذلك في ضوء متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض، حيث بلغ 2.372 جنيه للسهم الواحد خلال الستة أشهر من 23 أكتوبر 2019 وحتى سعر إقفال 23 أبريل الماضي، ليزيد السعر المعروض بنسبة 59.78 بالمائة أو 64.84 بالمائة على التوالي عن المتوسط.

كانت الشركة قدمت سعراً للشراء سيكون إما 3.79 جنيه للسهم الواحد في حالة عرض عدد من الأسهم يقل عن أو يساوي نسبة 95 بالمائة من الأسهم المملوكة لمساهمي الشركة المصدرة، أو 3.91 جنيه في حالة عرض عدد من الأسهم يزيد على نسبة 95 بالمائة.