اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لجنة القيد بالبورصة تغرم "مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" 10 آلاف جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م
لجنة القيد بالبورصة تغرم "مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" 10 آلاف جنيه البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى 10 آلاف جنيه على شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفتها لأحكام المادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (34) من الإجراءات التنفيذية .
 
كما قررت اللجنة، الموافقة على قبول مبررات التأخير المقدمة من ‏شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب في ضوء خطابها الوارد للبورصة أمس الأربعاء، ‏والمستندات المرفقة به. ‏
 
وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي الكميات المعروضة استجابة لعرض الشراء الإجباري على الشركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بلغت 117.7 مليون سهم.
 
وفي وقت سابق وافق مجلس إدارة شركة بيتومود، على السعر المعروض من شركة سيكا مصر لكيماويات البناء لشراء 119 مليون سهم، تمثل 100% من رأس المال.
 
وقالت الشركة في بيان إن السعر المعروض يعد سعراً مناسباً ومجزياً لسهم الشركة، وذلك في ضوء متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض، حيث بلغ 2.372 جنيه للسهم الواحد خلال الستة أشهر من 23 أكتوبر 2019 وحتى سعر إقفال 23 أبريل الماضي، ليزيد السعر المعروض بنسبة 59.78 بالمائة أو 64.84 بالمائة على التوالي عن المتوسط.
 
كانت الشركة قدمت سعراً للشراء سيكون إما 3.79 جنيه للسهم الواحد في حالة عرض عدد من الأسهم يقل عن أو يساوي نسبة 95 بالمائة من الأسهم المملوكة لمساهمي الشركة المصدرة، أو 3.91 جنيه في حالة عرض عدد من الأسهم يزيد على نسبة 95 بالمائة.

لجنة القيد

مصر جنوب افريقيا

البورصة

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة