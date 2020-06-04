كوريا الشمالية تهدد بإلغاء الاتفاق العسكرى ومشروعات اقتصادية مع سيول بسبب نشطاء

وكالات الأنباء

هددت كوريا الشمالية ، اليوم ، الخميس بفض الاتفاق العسكرى مع كوريا الجنوبية وإغلاق مكتب الارتباط بين البلدين إذا لم تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات إلى الجانب الآخر من الحدود.

وصدر الإعلان عن الشقيقة الصغرى للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بينما تشهد العلاقات بين الكوريتين فتورا على الرغم من ثلاث قمم بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في 2018.

وقام منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون بإرسال بالونات إلى الجانب الآخر من الحدود، تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية.

ونقلت قناة فرانس 24 عن كيم يو-جونج التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد قولها إن "السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت باستمرار هذا الوضع مع تقديم أعذار من كل الشكال".

وبعدما وصفت المنشقين بأنهم "حثالة" و"كلاب شاردة فاسدة" خانت وطنها، قالت كيم إنه "حان الوقت لمحاسبة مالكيهم"، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.

وهددت بإغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود ، وإلغاء الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه خلال زيارة لمون إلى بيونغ يانج في 2018 بهدف تهدئة التوتر على الحدود.

لكن معظم الاتفاقات التي وقعت خلال هذه القمة لم تنفذ وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية.

أما نشاطات مكتب الارتباط فهي معلقة بسبب وباء كوفيد-19.

وهددت كيم يو-جونج أيضا بإلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين نهائيا، وخصوصا منطقة كايسونج الصناعية وزيارات جبل كومجانج.

وكان المشروعان المربحان لبيونج يانج علقا لسنوات نظرا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجهيا النووي والبالستي المحظورين.

وكانت بيونغ يانغ قطعت إلى حد كبير علاقاتها مع الجنوب بعد القمة الفاشلة التي عقدت في فبراير 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.