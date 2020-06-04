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فيديو.. حرق العلم الأمريكى فى تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية فى اليونان

الخميس، 04 يونيو 2020 01:32 ص
فيديو.. حرق العلم الأمريكى فى تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية فى اليونان العلم الأمريكى
كتب محمد شرقاوى

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عرضت قناة روسيا اليوم فيديو، لحرق العلم الأمريكي في تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية في سلانيك اليونانية

ألقى متظاهرون يونانيون قنابل حارقة أثناء مسيرة إلى مجمع السفارة الأمريكية في أثينا اليوم الأربعاء احتجاجا على وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية.

وأظهرت لقطات على الهواء مباشرة متظاهرين وهم يلقون ست قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا والشرطة وهي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وجرى إغلاق الشارع المؤدي للسفارة.

وتستمر الاحتجاجات في اليونان ضد الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت لقطات على الهواء مباشرة متظاهرين وهم يلقون ست قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أغلقت الشارع المؤدي إلى السفارة.

وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظها فلويد خلال عملية القبض عليه بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.


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