فريق التوعية والإعلام بالأقصر يشرح لمصابى كورونا كيفية العزل المنزلى

الأقصر – أحمد مرعى

إستكمل فريق الترصد والطب الوقائى بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أعمال توزيع حقائب تحتوى على أدوية مدعمة المناعة وأدوية معالجة للأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد، وذلك حسب بروتوكول وزارة الصحة لدعم المخالطين لحالات إيجابية، بالإضافة إلى ماسكات وجوانتيات ومنشورات لمكافحة العدوى وطريقة تطبيق العزل المنزلى لعدد من أهالى الطود.

وتم تقديم شرح وافى للحالات الإيجابية حول كيفية العزل المنزلى بقرى ونجوع الطود، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبمعرفة الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، والدكتور أحمد خليل طبيب أخصائى الباطنة وعضو لجنة الدعم النفسى والطبي بالإدارة، وعراقي محمد عبد الرحمن مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، حيث قام فريق التوعية والإعلام وتضمن الفريق كل من سعاد أحمد يونس حفنى، وسناء حسن بدري محمد، وفاطمه محمد مكى محمد، بزيارة عدد من المخالطين لحالة إيجابيه بالطود، وتقديم الدعم النفسي والإطمئنان على حالتهم الصحية وتوزيع حقائب مستلزمات مكافحة العدوى، وشرح إجراءات العزل المنزلى وكيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تجاوب كبير من الحالات واستعدادهم بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة.

كما استمر الفريق الوقائى بإدارة الطود الصحية شرق الأقصر، صباحاً ومساءاً بمواصلة أعمال توزيع الحقائب الطبية على الحالات التى ظهرت عليهم أعراض من مخالطى لحالات إيجابية لمرض كورونا المستجد، وذلك حسب بروتوكول وزارة الصحة والسكان لدعم المخالطين، كما قام فريق الترصد، بمتابعة الحالات الصحية للمواطنين فى نفس المنطقة وتقديم الدعم اللازم لهم للحد من إنتشار الفيروس وسط تجاوب وتعاون كامل من الأهالي، والذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة وإتباع الإجراءات الإحترازية، كما أشادوا باهتمام الفريق الطبي بهم وإستعداده لتقديم المستلزمات الطبية والدعم اللازم لهم، وتفقد الفريق عدد من المنازل داخل هذه القرية.

وأحاطت الإدارة الصحية بالطود بالمواطنين، أنها مستمرة فى تقديم الدعم الطبى والنفسي للحالات المشتبة والمؤكدة أو المخالطة لحالة إيجابية لمرض كورونا المستجد بإرسال رسالة نصية على صفحة إدارة الطود الصحية بالإسم والعنوان ورقم تليفون للتواصل، وكذلك تفاصيل الأعراض المصاحبة والتحاليل أو الأشعة لفحصها من قبل غرفة الدعم النفسي والطبي بالإدارة وتتمنى إدارة الطود الصحية دوام العافيه وشفاء المصابين.



الفرق بالطود خلال توزيع الأدوية والإرشادات للمواطنين



دعم حالات العزل المنزلى بمدينة الطود