فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا ينعى الدكتور عبد الفضيل القوصى

كتب لؤى على

أرسل فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، ببرقية عزاء تنعى فيها العالم دكتور محمد عبدالفضيل القوصى عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف المصرى الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، باعتباره عالمًا من علماء الأمة الإسلامية فى العصر الحديث وقطب من أقطابها

وقدم مجلس إدارة المنظمة برئاسة فضيلة الشيخ أكرم فرج الجرارى وكل أعضاء المنظمة والأزهريين الليبيين بخالص التعازى والمواساة إلى جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا ومشيخة الازهر الشريف وإمامه الطيب طيب الله ذكره ولأسرة الفقيد وأعضاء المنظمة العالمية لخريجى الازهر والأمة الإسلامية وعلمائه

ذكر فى البرقية أن الفقيد كان عالمًا متواضعًا قدم الكثير من المؤلفات والكتب ومسيرة ظافرة فى نشر الوسطية والأعتدال وأن فراقه قد هز مشاعر وقلوب كل محبيه وتلميذه ومريديه بدولة ليبيا ولكن لا أعتراض على أمر الله .

واختتمت البرقية بسؤال الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يجعل ما قدمه فى ميزان حسناته ،ويلهم أهله وطلابه ومحبيه.