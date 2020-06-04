اليوم السابع
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غرفة أبوظبى تبحث تحديات المدن العمالية فى ظل جائحة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 06:00 ص
غرفة أبوظبى تبحث تحديات المدن العمالية فى ظل جائحة كورونا محمد هلال المهيرى
وكالات

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نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماع الأعمال مع لجنة مطوري المدن العمالية المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة، وذلك بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدن العمالية في ظل جائحة كورونا، ومحاولة إيجاد السبل والحلول المناسبة التي تخفف من الأوضاع الصعبة للمدن العمالية في إمارة أبوظبي.
 
وذكرت صحيفة "الرؤية الإماراتية"، أنه حضر الاجتماع محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة والدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة المدن العمالية، وعتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة المدن العمالية وعدد من المعنيين.
 
 
وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي لا تألو جهداً في متابعة كل ما يعمل على دعم القطاع الخاص بمختلف مجالاته، واستمرار أعماله، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة مع لجان الأعمال التابعة للغرفة، للوقوف على أهم الاحتياجات التي تتطلبها هذه القطاعات الاقتصادية الهامة في هذه المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي ملتزمة بالتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المدن العمالية في إمارة أبوظبي، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى الجهات الحكومية المختصة لإيجاد الحلول الاستباقية الممكنة لتدارك المشاكل المحتملة مستقبلاً، مؤكدا ضرورة العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل قطاع، بحيث يتم وضع حلول سريعة للحد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.
 
 

 


محمد هلال المهيرى

ابو ظبى

كورونا

فيروس كورونا

فيروس

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