اليوم السابع
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عمدة لندن: غاضبون من العنصرية تجاه السود والقوة المفرطة للشرطة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:06 م
عمدة لندن: غاضبون من العنصرية تجاه السود والقوة المفرطة للشرطة عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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أعرب صادق خان، عمدة لندن، عن استيائه من العنصرية التي شهدها تعامل الشرطة الامريكية مع الشاب الراحل جورج فلويد، وغرد عمدة لندن على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "يجب أن نكون غاضبين من العنصرية التي يواجها السود في جميع أنحاء العالم. إن استخدام القوة المفرطة للشرطة في أي مكان والعنصرية النظامية التي لا تزال تصيب مجتمعنا أمر خاطئ، لكن يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية ويجب عدم مهاجمة خدمات الطوارئ".

عمدة لندن على تويتر
عمدة لندن على تويتر

 

وشهدت عدد من الولايات الأمريكية، استمرار مظاهرات واشتباكات بين متظاهرين متضامنين مع وفاة جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل أفريقى، على يد ضابط شرطة فى مدينة مينيابوليس، وبين ضباط الشرطة فى عدد من الولايات الأمريكية.

 

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن

 

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والزعيم الديمقراطى بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أصدرا بيانًا صحفيًا مشتركًا للتعليق على المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمر فيه القوات بالسيطرة على الشوارع.

 

كما وصف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن "بالضعيف"، كما أنه يعمل في السياسة لمدة 40 عاما، والأن يتظاهر بأن لديه العديد من الإجابات والحلول، موضحا أن الضعف لم يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية.

 

وبدأت الأحداث في الأسبوع الماضى عندما اشتبه بائع فى محل البقالة الذى اعتاد فلويد التردد عليه لشراء السجائر فى نقود فئة 20 دولار دفعها، واتصل البائع بالشرطة التى وصلت فى غضون دقائق وتعاملت بشكل عنيف مع فلوريد حيث قام أحد الضبط بالجثو بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق مما أسفر عن وفاته، وإشعال واحدة من أعنف الاحتجاجات فى أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي.


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