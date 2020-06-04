اليوم السابع
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ظهور إيجابية حالة إصابة بفيروس كورونا فى شمال سيناء

الخميس، 04 يونيو 2020 12:46 ص
ظهور إيجابية حالة إصابة بفيروس كورونا فى شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت إدارة الطب الوقائى بإدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء فى بيان لها الليلة، أنه وردت نتيجة حالة اشتباه فى إصابة بكورونا تم احتجازها بمستشفى بئر العبد، وتبين من التحليل أن الحالة إيجابية.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت فى بيان لها، تخصيصها الرقم الساخن للإبلاغ عن حالات الاشتباه والاستفسار أو الشكاوى .

وأوضح البيان، أنه فى اطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتخفيف العبئ على المواطنين فى ظل توجيهات رئيس الوزراء .

ووجه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتخصيص ، الأرقام التالية للإبلاغ عن اى حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا المستجد ، بجانب الرقم المخصص من وزارة الصحة (105).

والأرقام المخصصة للإبلاغ عن اصابات فيروس كورونا بشمال سيناء هى :

الخط الساخن 114

طوارئ مديرية الصحة بشمال سيناء

3328471

3324475

على ان يتم الابلاغ من المواطنين بالأسم والرقم القومى والعنوان .

إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وسبق أعلنت محافظة شمال سيناء ، تفاصيل استعراض العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد السكرتير العام على عرض الموقف التنفيذى للمحافظة فى عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وأعمال التطهير والتعقيم داخل المحافظة وأرصدة السلع الغذائية والمواد التموينية ومخالفات البناء وعدد حالات الإزالة وصرف المبالغ المالية للعمالة الغير منتظمة.

 

عينه
 

شمال سيناء

كورونا

سيناء

بئر العبد

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