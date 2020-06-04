اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة تنخفض لما دون المليونين الأسبوع الماضى

الخميس، 04 يونيو 2020 03:01 م
طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة تنخفض لما دون المليونين الأسبوع الماضى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانة البطالة لما دون المليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس، لكن الرقم يظل مرتفعا بصورة مذهلة إذ تسعى الشركات للتأقلم مع بيئة العمل التي تغيرت جذريا بسبب كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا مليونا و877 ألفا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو انخفاضا من مليونين و126 ألفا في الأسبوع السابق عليه.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ الطلبات 1.8 مليون في أحدث أسبوع.

وتتراجع طلبات إعانة البطالة منذ بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس. وعلى الرغم من أن القراءة لا تزال مرتفعة، إلا أن البيانات الأحدث تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لسوق العمل، هذا بالإضافة إلى بيانات صدرت أمس الأربعاء وأظهرت انخفاضا أقل من المتوقع في عدد موظفي القطاع الخاص في مايو.

 


إعانة البطالة

امريكا

البطالة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة