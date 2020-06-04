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ضبط 190 شخصا اخترقوا حظر التجوال بشبرا الخيمة

الخميس، 04 يونيو 2020 05:30 م
ضبط 190 شخصا اخترقوا حظر التجوال بشبرا الخيمة حظر التجوال - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط 170 شخصا اخترقوا حظر التجول بدائرة قسم أول وثان شبرا الخيمة وتم تحرير محاضر لهم واتخاذ  كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمني لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم اخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا   مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،مشيرا الي أن بعض قري المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل سوي بعض الحالات الفردية  بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن ناحيته أكد  محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وأكد، على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.

 

 


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