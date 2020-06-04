ضبط 11متهما بحوزتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان ، وبحوزتهم 10 كيلو بانجو و 3 قطع من الأسلحة البيضاء ، و6 قطع وأسلحة نارية غير مرخصة ، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة .

وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا .

وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

وأسفرت عن ضبط 812 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 146 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 35 هارب من جنح الحبس المستأنف .

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 442 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 185 محكوم عليهم فى جنح المخالفات و تم ضبط (4) محكوم عليهم فى قضايا جنايات و. تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.