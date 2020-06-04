اليوم السابع
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ضبط شخص استولى على حساب بطاقات ائتمانية بالقرصنة الالكترونية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:50 ص
ضبط شخص استولى على حساب بطاقات ائتمانية بالقرصنة الالكترونية المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء أحد البنوك بإستخدام القرصنة الإلكترونية، فى ضوء إستمرار الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية خاصةً جرائم الإحتيال والقرصنة عبر شبكة الإنترنت والإستيلاء على بيانات حسابات البنوك الإلكترونية.

وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بنشاط إجرامى تمثل فى القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والإستيلاء على بياناتهم بقصد إستغلالها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الوقائع (طالب جامعى - مقيم بالقاهرة) وقيامه بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسائل خادعة تفيد " على غير الحقيقة " أنها وارده من البنوك بقصد الإحتيال عليهم والإستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وبيانات بطاقاتهم الإئتمانية وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبالتفتيش عثر على (جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول) ، وبفحصهما تبين أنهما محملين بملفات تحوى على برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق وإخفاء الهوية ، وتغيير الأرقام التعريفية "IP" على شبكة الإنترنت، والعديد من المحادثات مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها ، ورسائل وسجلات على مواقع بعض البنوك الإلكترونية تفيد قيامه بالإستيلاء على أرصدة خاصة بعملائها من حسابات ضحاياه .

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه للواقعة وإستيلائه على العديد من بيانات عملاء البنوك .. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 


قرصنة

بطاقات ائتمانية

الاموال العامة

نصب

الاحتيال

حوادث

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