صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع التزام المواطنين بقرار الحظر وغلق المحال

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، الحالة العامة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر باليوم الـ 72، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصارمة، بالإضافة إلي عقوبات لمخالفة الإجراءات على المواطنين والمنشآت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى المحافظة، بشن حملات مكثفة لمتابعة إلتزام المحال التجارية بقرار الغلق منعاً للتجمعات من الـ5 مساءًا حتى الـ 5 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بجميع مراكز ومدن المحافظة باليوم الـ 72 ، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.