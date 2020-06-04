اليوم السابع
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صور.. شمال سيناء تشن حملات لمكافحة القوارض بالمراكز والقرى

الخميس، 04 يونيو 2020 06:01 م
صور.. شمال سيناء تشن حملات لمكافحة القوارض بالمراكز والقرى حملات مكافحة القوارض
شمال سيناء - محمد حسين

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 أعلنت إدارة بئر العبد الصحية بمحافظة شمال سيناء شن حملة مكافحة القوارض بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها، بالتعاون مع الادارة الزراعية، وقسم شؤن البيئة.

وأعلنت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفيذها حملة مكافحة القوارض ، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير ضد فيرس كورونا ، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور  طارق شوكة مدير الصحة .

ونفذت الحملة بمنطقة الخزان وابنى بيتك وجزء من شارع اسيوط ، ونفذتها 3 فرق ، تم خلالها استخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض، والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية محطات الصرف  حى الزهور  بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .

وسبق أعلنت وحدة مكافحة مكافحة ناقلات الأمراض تنفيذها ثانى حملة مكافحة القوارض ، وحملة مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا .

وتمت الحملة برئاسة مهندسة ايمان السيد رئيس قسم مكافحة ناقلات الأمراض والمهندس محمد عبدالهادي رئيس قسم الملاريا.

تم خلال الحملة تغطية حى المساعيد، والتعاونيات، وجزء من برك  حى الشرابجة .

ل حملات مكافحة القوارض (1)
حملات مكافحة القوارض
ل حملات مكافحة القوارض (2)
حملات مكافحة القوارض
ل حملات مكافحة القوارض (3)
حملات مكافحة القوارض 
ل حملات مكافحة القوارض (4)
حملات مكافحة القوارض
ل حملات مكافحة القوارض (5)
حملات مكافحة القوارض 

 


شمال سيناء

العريش

كمامات

كورونا

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