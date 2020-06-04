صور.. شمال سيناء تشن حملات لمكافحة القوارض بالمراكز والقرى

وأعلنت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفيذها حملة مكافحة القوارض ، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير ضد فيرس كورونا ، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة .

ونفذت الحملة بمنطقة الخزان وابنى بيتك وجزء من شارع اسيوط ، ونفذتها 3 فرق ، تم خلالها استخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض، والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية محطات الصرف حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .

وسبق أعلنت وحدة مكافحة مكافحة ناقلات الأمراض تنفيذها ثانى حملة مكافحة القوارض ، وحملة مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا .

وتمت الحملة برئاسة مهندسة ايمان السيد رئيس قسم مكافحة ناقلات الأمراض والمهندس محمد عبدالهادي رئيس قسم الملاريا.

تم خلال الحملة تغطية حى المساعيد، والتعاونيات، وجزء من برك حى الشرابجة .



حملات مكافحة القوارض



حملات مكافحة القوارض



حملات مكافحة القوارض



حملات مكافحة القوارض