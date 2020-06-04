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صور.. سكرتير عام الأقصر يقود حملة نظافة شاملة ليلاً لتجميل المدينة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:28 ص
صور.. سكرتير عام الأقصر يقود حملة نظافة شاملة ليلاً لتجميل المدينة جانب من الحملة
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، مساء اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة بشارع أحمد عرابي وتفرعاته ابتداء من ميدان صلاح الدين وصولاً حتى موقف سيارات البياضية بمدينة الأقصر.

 

وتأتي الحملة في إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة وإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة بمختلف الأحياء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وشارك في الحملة مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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