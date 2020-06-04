صور.. سكرتير عام الأقصر يقود حملة نظافة شاملة ليلاً لتجميل المدينة

قاد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، مساء اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة بشارع أحمد عرابي وتفرعاته ابتداء من ميدان صلاح الدين وصولاً حتى موقف سيارات البياضية بمدينة الأقصر.
وتأتي الحملة في إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة وإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة بمختلف الأحياء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في الحملة مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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