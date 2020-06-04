اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس حى الدقى يقود حملة لإزالة الإشغالات وفتح الجراجات

الخميس، 04 يونيو 2020 01:36 ص
صور.. رئيس حى الدقى يقود حملة لإزالة الإشغالات وفتح الجراجات رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حملة مكبرة في نطاق الحى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإزالة الإعلانات والتعديات وفتح الجراجات ورفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط لشوارع الدقي.

وقال عبد الفتاح في بيان اليوم، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرا تالف رصف و8 محاضر إشغال للطريق العام، وإزالة 14 إعلانًا بدون ترخيص، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحى.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقى بالجيزة، قاد حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين حفاظا على الصحة العامة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين من أصحاب المحال بالقرار مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وأكد رئيس الحى أنه تم المرور الميدانى فى المحلات العامة بشارع مصدق وشارع محيي الدين وشارع سليمان جوهر؛ بهدف أن تصل الرسالة لجميع المواطنين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وفى السياق شن حى الدقى حملة أخرى أسفرت عن ضبط 6 درجات نارية انتظار أعلى الأرصفة وبدون تصريح ديلفري للانتظار، وكذلك كشك حراسة بدون ترخيص، كما تم تحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام بعمل سدادات لاحتجاز أماكن بدون تصريح لانتظار السيارات، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.

 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.26 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.26 AM (2)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.26 AM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.28 AM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.29 AM (2)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.29 AM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.30 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.37.30 AM
 

 


حى الدقى

الدقى

ازاله الإعلانات

إعلانات

جراجات الدقى

المحليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة