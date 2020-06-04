صور.. رأس البر تشن حملات لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد العمرانى

كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة لإزالة مخالفاتهم، وتجمعات القمامة الخاصة بهم، يأتي ذلك، استجابةً من الوحدة لشكاوى سكان المنطقة،والذين يتضررون من البدو ومخلفاتهم والحيوانات الخاصة بهم.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أجرت مساء أمس جولة بمدينة رأس البر، رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة لتفقد الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بالسوق الحضارى بشارع النيل الذى يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى ،إذ تابعت أعمال تركيب بلاطات الانترلوك و توصيل الكهرباء و الإنارة للمحلات والممرات وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته، كما تابعت أيضاً أعمال رصف الطريق المقابل له، هذا وقد وجهت المحافظ بتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار وترقيم المحال مؤكدة أيضاً على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

وذكرت الدكتورة منال عوض أن هذا السوق يعد نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل و للمدينة بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات و الباعة الجائلين لافتة إلى أنه سيتم افتتاح السوق قريبا فور تسكين الوحدات وفقا للخطة الموضوعة مسبقاً.

كما تفقدت محافظ دمياط نموذج تطوير المعديات بشارع النيل بشكل موحد وذلك لتعميمها على باقى المعديات بالمنطقة والتى تأتى استكمالا لمشروعات التنسيق الحضارى التى تتم بمدينة رأس البر.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى والأعمال الجارية بسوق 51 والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث يقع على مساحة 775 متر مسطح بإجمالى 26 وحده، كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره ٤ مليون جنيه، حيث اطلعت على التصميم الخارجي للمشروع و أكدت على الإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو جميع الأعمال به وفقاً للجدول الزمنى المحدد.