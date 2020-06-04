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صور.. حملات لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامات فى الشرقية

الخميس، 04 يونيو 2020 05:28 م
صور.. حملات لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامات فى الشرقية الالتزام بارتداء الكمامات
الشرقية- فتحية الديب

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قادت ثناء فوزى رئيس حى ثانى الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم، حملة لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة، بمواقف الحي، لتوقع مخالفات على المخالفين للتعليمات، وتبين التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، حفاظا على سلامة أرواحهم من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية وفيروس كورونا المستجد، كما تم تعقيم ديوان الحي، وتطهيره وذلك بصفة مستمرة حرصا على حياة المواظفين وكإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

 

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