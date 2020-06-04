صور.. تعليم كفر الشيخ يستعرض الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعلم بكفر الشيخ، اجتماعاً لقيادات مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء، وأعضاء مجلس أمناء إدارة بيلا التعليمية، لبحث استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وما أعدته المديرية فى هذا الشأن، وكان محور اللقاء توفير سبل الراحة والأمان لنقل طلاب بيلا إلى مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور الدكتور طارق عمار، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس أمناء امحافظة ، والمحاسب أحمد جعفر ، نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ، والمهندس فوزى الرفاعى ، قيادى بالمحافظة،والنائب الاسبق عن بيلا ، والمهندجس عز جوده ، عضو مجلس الأمناء ،ورئيس مجلس أمناء قلين، والدكتور سلامه الويشى ، المدير العام للتعليم العام ، والمحاسب إبراهيم خضر ، المدير العام لإدارة الشئون المالية والإدارية ، والمحاسب محمد عبيدى ، عضو مجلس أمناء المحافظة ، وغادة النحاس ، مدير إدارة المتابعه وتقويم الأداء ، ورئيس مجلس أمناء إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ، ووائل الحداد ، رئيس مركز التطوير التكنولوجى ، وتامر وهدان ، مدير مكتب ، وكيل الوزارة ،وهانى حمدان ، منسق اوفيس 365 ، ومحمد الفراوى ، مدير إدارة المشاركة المجتمعية ، وحموده يونس ، مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية ، ورضا فايد ، مدير إدارة أمن المديرية وأعضاء مجلس أمناء إدارة بيلا التعليمية .

أكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وكل العاملين بالتربية والتعليم فى خدمة طلاب المحافظة وأن أبناء إدارة بيلا هم أباؤنا،مؤكدة أنه صدرت تعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،لتوفير سبل الراحة والأمن لأبنائنا.

وأضافت وكيل الوزارة ، أن عدد طلاب الثانوية العامة 19 ألف و914 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان فى 84 لجنة ،كما سيؤدى 30 ألف و465 طالب وطالبة امتحان الدبلومات الفنية فى 137 لجنة.

وأكدت وكيل الوزارة ،يتم تعقيم وتطهير الاستراحات واللجان بشكل دورى ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ، للحفاظ على الطلاب ، مشيراً إلى أن تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالباً فقط.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أن المديرية انتهت من اعداد الاستراحات الازمة ، لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها،بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة ، منهم 26 استراحات لرؤساء اللجان وملاحظى ومراقبى امتحانات الثانوية العامة ، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبى ،وملاحظى امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضافت وكيل الوزارة،تم توفير الادوات والأجهزة المتعددة التى يحتاجها المقيمين بها لتكون على أعلى مستوى ، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، أثناء فترة أقامتهم ، مؤكدة أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعى فى الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات،ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً ، كما سيتم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أنها عقدت بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن ، والصحة ،ومرفق الإسعاف ، والدفاع المدنى ، والتأمين الصحى ،ومرفق مياه الشرب ، ومديرية الكهرباء ، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة ، والدبومات الفنية ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك ، أنها شكلت لجان لمراجعة توفر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق ، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية ، كما خصصت وكيل الوزارة حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية ، كما شكلت لجان لمتابعه جاهزية رؤساء اللجان للجانهم ، وتوفير كافة الإمكانيات لهم .

وأكدت وكيل الوزارة ،أنها خصصت واتس أب للتواصل بين رؤساء اللجان والإسعاف والمطافئ والمستشفيات ومديرية الصحة للتواصل الفورى ، بالإضافة لأرقام المرافق الخدمية ذات الصلة ، مشيرة إلى أنها وجهت باستقبال طلاب بيلا بالمياه المبردة والبسكوت.

وأكد الدكتور طارق عماره ، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، ورئيس مجلس أمناء المحافظة ،على التعاون الكبير بين مجلس الأمناء ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية،فى كافة المجالات الخاصة بالعملية التعليمية وغيرها ، مشيراً إلى أن المجلس على تواصل مستمر مع الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ومديرى الإدارات، لمتابعه الاستعدادات للثانوية العامة ، والدبلومات الفنية ، وما يقدمه المجلس من خدمات لصالح أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم ، وتوفير الهدوء والجو المناسب ،وعدم تواجد أولياء الأمور أمام اللجان ، وإتباع الاجراءات الاحترازية ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، موجها الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة لدعم العملية التعليمية ، مؤكدا أن المجلس لا يمثل الأمناء فقط ولكنه يمثل الآباء والمعلمين ويحرص على خدمة الطلاب.

وقال المحاسب أحمد جعفر ، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة، إن المجلس شريك أساسى مع التربية والتعليم لخدمة الطلاب ، وتهيئة الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم ، مؤكداً أنه سيتم التطوع بتوفير كلور ومطهرات لتطهير جميع لجان الثانوية العامة ،متمنين لجميع الطلاب النجاح والتفوفيق ،ومرور الامتحانات دون أن يعكر صفوها أحد.