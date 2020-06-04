سيول إعصار نيسارجا تضرب اليمن وتودى إلى وفاة 13 شخصا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

أفاد موقع سكاى نيوز عن وفاة ما لا يقل عن 13 يمينيا وأصابه أخرين، جراء سيول ناجمة من إعصار " نيسارجا " قادما من الهند، حيث يحمل رياح شديد وفيضانات.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديوهات للسيول الجارفة الذى ضربت اليمن اليوم، حيث اقتلعت البيوت والأشجار والسيارات في محافظة حضر موت، كما حوصرت العديد من المناطق الآخرى.

#اليمن | سيول جارفة تتسبب في وفاة 9 أشخاص وتهدم منازل وتضرر مساحات زراعية في #حضرموتpic.twitter.com/pdT3OGrgua https://t.co/5rjdfT3PDZ — أخبار اليمن (@Y_22_Y) June 3, 2020

وقال مراسل قناة بلقيس اليمينة، إن السيول تسبب بوفاة أشخاص، وتعرض العديد من المنازل في عدد من المناطق المختلفة للانهيار، بينما لا يوجد حتى الآن أي احصائيات رسمية.

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سيول حضي أقصى جنوب #الربع_الخالي #اليمن #الحاله_المداريه

الثلاثاء ١٠ شوال ١٤٤١هـ

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"اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الوباء و البلاء يارب العالمين "

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وأوضح، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تواصل مع عدد من الأشخاص في مدينة حضرموت التي تتوافر بها الاتصالات، حيث أشاروا أن هناك قرى مثل روبة وغيرها لاتزال محاصرة بالمياه حتى تلك اللحظة ولا يعرف أى معلومات عن مصير ساكنيها خصوصا ان المياه المتدفقة كبيرة جدا .

مراسل #بلقيس محمد اليزيدي: السيول تتسبب بوفاة أشخاص وتضرر منازل وممتلكات في عدد من مناطق المحافظة#اليمن#yemen pic.twitter.com/1FeoF86Bs1 — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) June 3, 2020

بدأت السلطات الهندية ببلدية بريهانمباى بمدينة مومباى عاصمة ولاية ماهاراشترا فى الهند، بتوفير حافلات لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" المتواجدين بإحدى المستشفيات بالمدينة، وذلك لنقلهم إلى مستشفيات أخرى بعيدة، و ذلك بعد اقتراب وصول إعصار نيسارجا إلى اليابسة.

سيول كبيرة تجرف بيوت في منطقة روبه بوادي حجر في محافظة #حضرموت شرق #اليمن عصر اليوم

المصدر أحمد القردعي pic.twitter.com/YIuXL8jm0y — مركز الصواعق الجوية (@swaeq1) June 3, 2020

كما حذرت السلطات الهندية الصيادين و سكان المدينة من اقتراب وصول الإعصار، حيث استعد الصيادين و الجهات الحكومية فى المدينة لوصولها، عن طريق إزالة الصيادين لمراكبهم و شباكهم من البحر، كما حذرت السلطات هناك سكان المدينة لأخذ احتياطاتهم خلال العاصفة.