اليوم السابع
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سوريا تؤكد التصدى لـ "عدوان إسرائيلى" على ريف حماة

الخميس، 04 يونيو 2020 10:12 م
سوريا تؤكد التصدى لـ "عدوان إسرائيلى" على ريف حماة عدوان اسرائيلى
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام السوري، الخميس، أن الدفاع الجوي تصدى لـ "عدوان إسرائيلي" في ريف حماة، وأفادت الوكالة أن الواقعة حدثت فى أجواء مصياف بريف حماة، دون الكشف عن تفاصيل الهجوم الإسرائيلى.

 

وذكر مراسل "العربية" أن الهجوم استهدف مركز بحوث فى سوريا تؤكد إسرائيل إن إيران تستخدمه لتطوير صواريخ.

 

وفي 20 مايو، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مطار الشعيرات فى حمص بأكثر من 8 صواريخ.

 

وفي 6 فبراير الماضي، هاجمت إسرائيل مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في "اللواء 91" التابع لـ"الفرقة الأولى" في محيط مدينة الكسوة، وفي "اللواء 75" في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق، وفي "مطار المزة العسكري"، وفي "مركز البحوث العلمية" في محيط العاصمة دمشق.

 

وفي 14 يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.

 

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية ومجموعات موالية لطهران.

 


عدوان اسرائيلى

سوريا

اسرائيل

ريف

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