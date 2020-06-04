اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام الإسكندرية الجديد: هدفنا خدمة المواطن ومخافات البناء من أهم الملفات

الخميس، 04 يونيو 2020 05:24 م
سكرتير عام الإسكندرية الجديد: هدفنا خدمة المواطن ومخافات البناء من أهم الملفات اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عبد الفتاح تمام ، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد ، إن قرار التعيين بالإسكندرية يأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم أفضل خدمة للمواطن فى أى من محافظات جمهورية مصر العربية ، مؤكدا على أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ هذا التكليف ،قائلا :" انشاء لله نكون على قدر المسؤلية ".

وأشار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن الإسكندرية محافظة كبرى مقارنة بمحافظة البحر الاحمر التى كان يشغل منصب سكرتير عاما بها ، وعلى الرغم من أن كلا منهما محافظات ساحلية ، الا أن الاسكندرية هى عاصمة مصر الثانية و ثان أكبر محافظة بعد القاهرة ،قائلا:" إن الفارق كبير خاصة فى مجال تعداد السكان حيث يبلغ عدد سكان محافظة البحر الآحمر نحو 400 ألف مواطن ، فى حين يبلغ عدد سكان الاسكندرية نحو 6 مليون مواطن ،و هو ما يزيد حجم المسؤلية حيث نعمل بالاساس على خدمة المواطن و رفع العبء عنه و تحقيق أفضل خدمة له "

وحول أهم الملفات التى يحرص على العمل بها بمحافظة الاسكندرية قال :"إن أهم الملفات بالاسكندرية هو ملف البناء المخالف ،ومواجهه تلك المشكلة و التصدى لها ،بالاضافة إلى ملف المرافق بشكل عام خاصة فى فصل الشتاء و النوات التى تتطلب مجهود أكبر منالاجهزة التنفيذية لمواجهه أى مشكلة خلال تلك الفترة " ، بالاضافة إلى ملف القمامة و العمل على تقديم أفضل خدمة لمواطنى الاسكندرية

وقد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم عن حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية ، والتى شملت تعيين اللواء عبد الفتاح حمدى تمام عطيه سكرتير عام الإسكندرية، واللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية سكرتير عام مساعد الإسكندرية.

و اللواء محمد عبد الفتاح حمدى تمام، من مواليد محافظة الجيزة فى أكتوبر عام 1963 ، وتولى منصب رئيس مركز و مدينة نقادة عام 2006 ،ورئيس مركز و مدينة قنا عام 2008 ،و رئيس مركز ومدينة شبين القناطر عام 2011 ،ورئيس الإدارة المرزية للرقابة قطاع التفتيش بالوزارة عام 2012 ، و سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الآحمر منذ 2014 وحتى 2016 ، ثم تولى منصب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر.

و اللواء عبد الفتاح تمام حاصل على عدد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1985 ، بكالويورس تجارة (إدارة أعمال ) 1987 ، و دورة تنمية مهارات الادارة المحلية عام 2007 ، وفى مجال الخبرات حاصل على أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2009 ،و أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2011.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

حركة المحليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة