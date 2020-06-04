سكرتير عام الإسكندرية الجديد: هدفنا خدمة المواطن ومخافات البناء من أهم الملفات

قال اللواء عبد الفتاح تمام ، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد ، إن قرار التعيين بالإسكندرية يأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم أفضل خدمة للمواطن فى أى من محافظات جمهورية مصر العربية ، مؤكدا على أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ هذا التكليف ،قائلا :" انشاء لله نكون على قدر المسؤلية ".
وأشار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن الإسكندرية محافظة كبرى مقارنة بمحافظة البحر الاحمر التى كان يشغل منصب سكرتير عاما بها ، وعلى الرغم من أن كلا منهما محافظات ساحلية ، الا أن الاسكندرية هى عاصمة مصر الثانية و ثان أكبر محافظة بعد القاهرة ،قائلا:" إن الفارق كبير خاصة فى مجال تعداد السكان حيث يبلغ عدد سكان محافظة البحر الآحمر نحو 400 ألف مواطن ، فى حين يبلغ عدد سكان الاسكندرية نحو 6 مليون مواطن ،و هو ما يزيد حجم المسؤلية حيث نعمل بالاساس على خدمة المواطن و رفع العبء عنه و تحقيق أفضل خدمة له "
وحول أهم الملفات التى يحرص على العمل بها بمحافظة الاسكندرية قال :"إن أهم الملفات بالاسكندرية هو ملف البناء المخالف ،ومواجهه تلك المشكلة و التصدى لها ،بالاضافة إلى ملف المرافق بشكل عام خاصة فى فصل الشتاء و النوات التى تتطلب مجهود أكبر منالاجهزة التنفيذية لمواجهه أى مشكلة خلال تلك الفترة " ، بالاضافة إلى ملف القمامة و العمل على تقديم أفضل خدمة لمواطنى الاسكندرية
وقد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم عن حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية ، والتى شملت تعيين اللواء عبد الفتاح حمدى تمام عطيه سكرتير عام الإسكندرية، واللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية سكرتير عام مساعد الإسكندرية.
و اللواء محمد عبد الفتاح حمدى تمام، من مواليد محافظة الجيزة فى أكتوبر عام 1963 ، وتولى منصب رئيس مركز و مدينة نقادة عام 2006 ،ورئيس مركز و مدينة قنا عام 2008 ،و رئيس مركز ومدينة شبين القناطر عام 2011 ،ورئيس الإدارة المرزية للرقابة قطاع التفتيش بالوزارة عام 2012 ، و سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الآحمر منذ 2014 وحتى 2016 ، ثم تولى منصب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر.
و اللواء عبد الفتاح تمام حاصل على عدد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1985 ، بكالويورس تجارة (إدارة أعمال ) 1987 ، و دورة تنمية مهارات الادارة المحلية عام 2007 ، وفى مجال الخبرات حاصل على أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2009 ،و أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2011.
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