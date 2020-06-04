سبب عشق السائحين لأهرامات الجيزة.. عظمة وحضارة وركوب خيل وفوتو سيشن خيالية

كتبت آمال رسلان

فى رحابها ينتابك شعور بالعظمة ليس له مثيل، فهنا أسفل حجارة الأهرامات بالجيزة يختلط عبق التاريخ وعظمة الأجداد، وروعة الهندسة التى يعجز البشر حتى يومنا هذا عن كشف أسرارها.

الأهرامات الثلاثة يحرسهم أبو الهول ليست فقط رمز للتاريخ والحضارة، وإنما هى أصبحت أهم مزارات مصر السياحية، التى يرتادها جميع ضيوف المحروسة بداية من الرؤساء والسياسيين وحتى رجال الفن والمشاهير.

وفى ظل الأزمة الحالية تتوقف حركة السفر والطيران وغلق المناطق الأثرية حول العالم، أظهر المئات من السياح حنينا إلى زيارة الأهرامات، حيث قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الأهرامات تصدرت قائمة الأماكن التى زوارها يرغبون فى تكرار المغامرة مرة أخرى لتتصدر مقاصد مثل بالى فى إندونيسيا وجزيرة سانتورينى فى اليونان وبرج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس.

وإليك أهم معلومات تجعل من الأهرام مقصدا لكل السياح:

1- الأهرامات من معالم مصر السياحية، بل من أشهر معالم مصر الفرعونية على الإطلاق.

2- يقع على هضبة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، وبنيت ما بين 2480 و2550 ق. م.

3- تشمل ثلاثة أهرام هى خوفو وخفرع ومنكاورع، واستغرق بناء الهرم الأكبر ما يقرب من عشرين عامًا.

4- أكبرهم هرم خوفو، هذا الهرم المهيب الذي ستشعر بصغر حجمك امام ضخامته، وواحد من عجائب الدنيا السبع، وهو الوحيد الذي مازال باقيًا في مكانه حتى اليوم.

5- وعلى مقربة منها، في هضبة الجيزة أيضاً، سترى أبو الهول العظيم ومتحف مركب الشمس، وهو الموقع الذي تقام فيه أيضًا عروض الصوت والضوء الشهيرة.

-6 يختبر كل من يزور مصر متعة وإثارة ركوب الجمال والخيل جللمرة الأولى.

7- أسعار التذاكر وتعرفة زيارة الأهرام:

العادية: 60 جنيه مصري، الطلبة: 30 جنيه مصري

هرم خوفو: العادية: 100 جنيه مصري، الطلبة: 50 جنيه مصري

هرم خفرع: العادية: 30 جنيه مصري، الطلبة: 15 جنيه مصري

هرم منقرع: العادية: 25 جنيه مصري، الطلبة: 15 جنيه مصري

8- فى أهرامات الجيزة يمكنك قضاء رحلة لا تٌنسى بين عظمة الفراعنة وركوب الخيل والجمال والحصول على فوتو سيشن مميزة لا يوجد مثيل لها فى التاريخ.

9- تعمل وزارة السياحة والاثار على تطوير هضبة الهرم وهو أحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.

10 - سيحول منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحى عالمى يهدف لجذب السياحة.

11- ولم يختلف مشاهير العالم من مغنيين وممثلين ونجوم كرة وسياسيين، على أن الأهرامات تستحق الطيران آلاف الأميال لمشاهدتها.

12- من أشهر السياسيين الزائرين قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب افيلتى حيث قامت بجولة عند منطقة الاهرامات و البانوراما؛ لاطلاعها على جمال القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير الهضبة.

13- قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وزوجته بزيارة الأهرامات لدى وصولهما في زيارة لمصر عام 2007

14- زار منطقة الأهرامات نجم هوليوود العالمي مورجان فريمان في شهر أكتوبر 2015

15- زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ساحة أهرامات الجيزة فى 2017.