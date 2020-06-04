اليوم السابع
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زوجة فى دعوى تمكين حضانة: "اعترضت على مجىء الضرة فحرمنى من أطفالى 3 سنوات"

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 ص
زوجة فى دعوى تمكين حضانة: "اعترضت على مجىء الضرة فحرمنى من أطفالى 3 سنوات" خيانه زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى تمكين حضانة لأطفالها الثلاثة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيامة باحتجازهم بعد نشوب خلافات بينهما بسبب اعتراضها على زواجه من سيدة عرفيا، لتؤكد: "طوال 14 عاما زواج رافق على أكثر من سيدة، وعندما شكوت لأهله صارحنى بمنتهى البجاحة بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء، ليهجرنى طوال سنة و6 شهور، ويرفض منحى حقوقي، وتمكينى من رؤية أطفالي".

وأضافت ن.م.ع، البالغة من العمر 34 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجته زواج صالونات وحاولت أن أعيش مثل كثير من السيدات، صبرت على تصرفاته التى لا تحتمل من أجل أولاده، وصمت على ضربه لى وإهانتي، ولم أشتكى يوما بعد أن أصبحت أم لثلاث أطفال لا ذنب لهم.

وأكملت :بعد قضاء سنوات فى ذلك الذل مع زوجى، قرر فجأة الزواج عرفيا، فلم تكفيه خيانته لى مع عشرات السيدات، ليأتى بها إلى المنزل ويجبرنى على العيش برفقتهم، وعندما حاولت رجاء والدته للتدخل، قاموا بالتعدى على بالضرب المبرح وطردونى من منزلى بعد إجبارى للتنازل عن حقوقي.

يذكر أن الحقوق التى تحتفظ بها الزوجة عند الخلع الحق فى حضانة الأطفال الصغار، ويترتب على وجودهم مجموعة من الحقوق مثل تمكين من مسكن الزوجية، أو أجر مسكن للحضانة وأجر للمطلقة الحاضنة وذلك مقابل حضانتها للأطفال، و أجر رضاعة ونفقة للأطفال، ومصروفات العلاج، ومصروفات ملابس صيف وشتاء، وبدل الفرش.

وكما أنه إذا كانت القائمة تشتمل عليه من مشغولات ذهبية، أو بعضها مهرا وثبت ذلك، يجب على الزوجة رده عند الخلع، أما إذا لم يكن ذلك فهو حقا خالصا لها.


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