اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة بنى سويف": توربد 366 ألف طن من محصول بنجر السكر

الخميس، 04 يونيو 2020 07:16 م
"زراعة بنى سويف": توربد 366 ألف طن من محصول بنجر السكر وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، المهندس عمر حسن
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، المهندس عمر حسن، إن كميات محصول بنجر السكر التى تم توريدها من مزارعى المحافظة حتى نهاية شهر مايو، بلغت 366 ألف طن عن مساحة 20533 فدانا.

 

َوأوضح عمر حسن فى بيان له اليوم الخميس، أن المحصول يزرع فى ثلاث "عروات" رئيسية خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وقد بلغت المساحة المستهدفة لعام 2019/ 2020 حوالى 34 ألف فدان، وتم التعاقد على مساحة 30 ألف و576 فدان والمنزرع فعليا 30ألف و750 فدان.

 

وأشار عمر حسن إلى أن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها محافظة بنى سويف، والتى تتمتع بميزة التعاقد مع الشركة قبل الزراعة وضمان تسويق المحصول، لافتا إلى أن هذا العام شهد ظهور محاصيل منافسة لمحصول بنجر السكر بسبب إنخفاض سعره مقارنة بمحاصيل أخرى منافسة، ولكن مازال محصول بنجر السكر من المحاصيل الهامة لمزارعى المحافظة لتميزه بالتعاقد والتسويق قبل الزراعة.

 

وفى نفس الصدد أعلنت مديرية الزراعة أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى قطاعاتها المختلفة منذ بداية الأزمة علاوة على توزيع بوسترات توعية بالمرض، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هانى فى إطار خطة الحكومة لمواجهة المرض بالإضافة إلى توجيه ج مدراء الجمعيات الزراعية بقرى المراكز السبع الإدارية بالمحافظة بإتاحة آلات الرش لاستخدامها فى تطهير وتعقيم المعدات الزراعية والمنشآت المختلفة بالقرى، علاوة على معاقبة المقصرين والمتقاعدين من مدراء الوحدات والمواقع التابعة للمديرية، و المزارعين هم الجيش الأخضر والجنود المسخرون فى خدمة الوطن والمساهمون فى مواجهة فيروس كورونا من خلال الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ومنها عدم تعطيل الإنتاج، أو رفع أسعار السلع وذلك لضمان توافرها للمواطنين فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد

 

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بنى سويف مديريه الزراعه

بنجر السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة