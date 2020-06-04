"زراعة بنى سويف": توربد 366 ألف طن من محصول بنجر السكر

بنى سويف أيمن لطفى

قال وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، المهندس عمر حسن، إن كميات محصول بنجر السكر التى تم توريدها من مزارعى المحافظة حتى نهاية شهر مايو، بلغت 366 ألف طن عن مساحة 20533 فدانا.

َوأوضح عمر حسن فى بيان له اليوم الخميس، أن المحصول يزرع فى ثلاث "عروات" رئيسية خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وقد بلغت المساحة المستهدفة لعام 2019/ 2020 حوالى 34 ألف فدان، وتم التعاقد على مساحة 30 ألف و576 فدان والمنزرع فعليا 30ألف و750 فدان.

وأشار عمر حسن إلى أن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها محافظة بنى سويف، والتى تتمتع بميزة التعاقد مع الشركة قبل الزراعة وضمان تسويق المحصول، لافتا إلى أن هذا العام شهد ظهور محاصيل منافسة لمحصول بنجر السكر بسبب إنخفاض سعره مقارنة بمحاصيل أخرى منافسة، ولكن مازال محصول بنجر السكر من المحاصيل الهامة لمزارعى المحافظة لتميزه بالتعاقد والتسويق قبل الزراعة.

وفى نفس الصدد أعلنت مديرية الزراعة أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى قطاعاتها المختلفة منذ بداية الأزمة علاوة على توزيع بوسترات توعية بالمرض، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هانى فى إطار خطة الحكومة لمواجهة المرض بالإضافة إلى توجيه ج مدراء الجمعيات الزراعية بقرى المراكز السبع الإدارية بالمحافظة بإتاحة آلات الرش لاستخدامها فى تطهير وتعقيم المعدات الزراعية والمنشآت المختلفة بالقرى، علاوة على معاقبة المقصرين والمتقاعدين من مدراء الوحدات والمواقع التابعة للمديرية، و المزارعين هم الجيش الأخضر والجنود المسخرون فى خدمة الوطن والمساهمون فى مواجهة فيروس كورونا من خلال الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ومنها عدم تعطيل الإنتاج، أو رفع أسعار السلع وذلك لضمان توافرها للمواطنين فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد