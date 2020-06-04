اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا محذرةً السائقين : عقوبة وغرامة لمن لا يرتدى الكمامة..صور

الخميس، 04 يونيو 2020 02:16 م
رئيس مدينة سفاجا محذرةً السائقين : عقوبة وغرامة لمن لا يرتدى الكمامة..صور هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في وسائل المواصلات الداخلية والخارجية للمدينة.

أكدت رئيس المدينة أن جميع الجهات المختصة اجمعت على أن ارتداء الكمامة هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، مؤكدةً على أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن تهدف للحد من انتشار العدوى.

وأضافت رئيس المدينة في بيان لها أنه تم التنبيه على جميع السائقين والعاملين بالمواقف على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم السماح للمواطنين بإستقلال سيارات الأجرة دون ارتدائهم للكمامات وحذرت السائقين انه سيتم تطبيق القانون وتحصيل الغرامات على كل من يخالف هذه التعليمات .

وأوضحت "المغربي" انه تم نشر وتثبيت لافتات بجمع المواقف للتنبيه أن السائق الذي لا يلتزم بارتداء الكمامة سيتم سحب رخصة القيادة وخط سير السرفيس منه والإيقاف لمدة شهر كعقوبة إدارية إلى جانب غرامة مالية.

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن هناك استجابة من جميع المواطنين بارتداء الكمامات، وهناك التزام بنسبة 98% من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات؛ لكون الجميع يعلم أن هذا القرار لصالحه.

 

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فيروس كورونا

السائقين

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