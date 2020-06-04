رئيس مدينة المحلة الجديد: بحث مشاكل المدينة مع محافظ الغربية لحلها

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد حاتم سبع رئيس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والصادر له قرار بالنقل ضمن حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، أنه سيصل المدينة يوم الأحد القادم لمباشرة مهام عمله الجديد، مشيرا إلى أنه سيلتقى بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، للوقوف على أهم أولويات ومشاكل مدينة المحلة الكبرى، والتى تتميز بأنها مدينة ذات طابع خاص وتعد من أكبر قلاع الغزل والنسيج فى مصر .

وأشار حاتم فى تصريخ خاص لـ "اليوم السابع" أنه لم يضع خطة محددة للمدينة ومشاكلها، وسيتم بحث مشاكل المدينة وأهم أولوياتها والتركيز على حل مشاكل القمامه ، والتصدى للبناء المخالف وبحث ملفات المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المدينة.

وأشار أنه حصل على درجة مدير عام عام 2011 ، وتولى منصب رئيس مركز ومدينة الباجو ر، وانتقل إلى محافظة المنوفية وعمل رئيسا لمدن اشمون ومنوف وبركة السبع ، ثم انتقل للعمل بمحافظه الشرقيه ، وتولى منصب رئاسة مدن ديرب نجم والابراهيمية وحى اول الزقازيق ، ورئيساً لمدينة بلبيس ، ثم رئاسه حى الخليفة وتم نقله للعمل رئيسا لمدينة المحلة ، مشيرا أنه حصل على بكالوريوس علوم عسكريه ثم بكالوريوس تجاره و متزوج ولديه 3 اولاد.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قد اعلن أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية ، تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد ، و141 رئيس مركز ومدينة وحى ، و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة ، و60 قيادة ، تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

حيث تم تعيين نجوى العشيرى سكرتير مساعد لمحافظة الغربية ، بالإضافة إلى تعيين كلا من محمد صلاح أحمد فرحات رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية للعمل رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، عادل عبدالحميد سلامه رئيس حى غرب كفر الشيخ للعمل رئيس حى أول المحلة الكبرى ، محمد محمد عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية للعمل رئيسا لحى ثان المحلة الكبرى ، حسام عبداللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة طنطا ، عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا بالشرقية للعمل رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية ، رجب عبد الرازق للعمل رئيس مركز ومدينة قطور ، أشرف بدران رئيسا لمركز ومدينة السنطة ، منى إبراهيم صالح للعمل رئيسا لمركز ومدينة بسيون ، هشام محمد ابو المكارم رئيس لمركز ومدينة زفتي.

كما أسفرت الحركة الإبقاء على عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان وذلك بعد صدور حركة القيادات المحلية التى أعلن عنها صباح اليوم الخميس.