اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة المحلة الجديد: بحث مشاكل المدينة مع محافظ الغربية لحلها

الخميس، 04 يونيو 2020 05:07 م
رئيس مدينة المحلة الجديد: بحث مشاكل المدينة مع محافظ الغربية لحلها حاتم سبع رئيس مدينة المحلة الكبرى الجديد
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حاتم سبع رئيس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والصادر له قرار بالنقل ضمن حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، أنه سيصل المدينة يوم الأحد القادم لمباشرة مهام عمله الجديد، مشيرا إلى أنه سيلتقى بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، للوقوف على أهم أولويات ومشاكل مدينة المحلة الكبرى، والتى تتميز بأنها مدينة ذات طابع خاص وتعد من أكبر قلاع الغزل والنسيج فى مصر .

وأشار حاتم فى تصريخ خاص لـ "اليوم السابع" أنه لم يضع خطة محددة للمدينة ومشاكلها، وسيتم بحث مشاكل المدينة وأهم أولوياتها والتركيز على حل مشاكل القمامه ، والتصدى للبناء المخالف وبحث ملفات المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المدينة.

وأشار أنه حصل على درجة مدير عام عام 2011 ، وتولى منصب رئيس مركز ومدينة الباجو ر، وانتقل إلى محافظة المنوفية وعمل رئيسا لمدن اشمون ومنوف وبركة السبع ، ثم انتقل للعمل بمحافظه الشرقيه ، وتولى منصب رئاسة مدن ديرب نجم والابراهيمية وحى اول الزقازيق ، ورئيساً لمدينة بلبيس ، ثم رئاسه حى الخليفة وتم نقله للعمل رئيسا لمدينة المحلة ، مشيرا أنه حصل على بكالوريوس علوم عسكريه ثم بكالوريوس تجاره و متزوج ولديه 3 اولاد.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قد اعلن أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية ، تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد ، و141 رئيس مركز ومدينة وحى ، و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة ، و60 قيادة ، تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

حيث تم تعيين نجوى العشيرى سكرتير مساعد لمحافظة الغربية ، بالإضافة إلى تعيين كلا من محمد صلاح أحمد فرحات رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية للعمل رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، عادل عبدالحميد سلامه رئيس حى غرب كفر الشيخ للعمل رئيس حى أول المحلة الكبرى ، محمد محمد عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية للعمل رئيسا لحى ثان المحلة الكبرى ، حسام عبداللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة طنطا ، عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا بالشرقية للعمل رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية ، رجب عبد الرازق للعمل رئيس مركز ومدينة قطور ، أشرف بدران رئيسا لمركز ومدينة السنطة ، منى إبراهيم صالح للعمل رئيسا لمركز ومدينة بسيون ، هشام محمد ابو المكارم رئيس لمركز ومدينة زفتي

كما أسفرت الحركة الإبقاء على عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان وذلك بعد صدور حركة القيادات المحلية التى أعلن عنها صباح اليوم الخميس.


اخبار عاجله

رئيس مدينة المحلة

وزارة التنمية المحلية

المحلة

الغربية

اخبار مصرية

حركة المحليات

وزير التنمية المحلية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر السيرة الذاتية لرئيس مدينة المحلة الكبرى الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 04:20 م

رئيس مدينة سمنود الجديد: النظافة والإشغالات وفض الأسواق العشوائيه أولوياتي

الخميس، 04 يونيو 2020 04:17 م

بالأسماء .. حركة المحليات تغير دماء 9 رؤساء أحياء ومدن فى محافظة الغربية

الخميس، 04 يونيو 2020 03:09 م

رئيس مدينة كفر الزيات الجديد: أولوياتى القمامة وإزالة المبانى المخالفة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:43 م

ننشر السيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة كفر الزيات الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 02:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة