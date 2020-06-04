خبير أمريكى بارز: يتم تصنيع جرعات لقاح قبل التأكد من فعاليته لمواجهة كورونا

كتبت رباب فتحى

قال الدكتور أنتوني فاوتشى ، خبير الأوبئة الأمريكى ومدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية ، إنه مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة حول العالم 6.5 مليون حالة ، سيتم تصنيع جرعات لقاح قبل التأكد من فعاليته في محاولة لتوفير الوقت بالنظر إلى إلحاح الوباء المستمر.

في حديث مع نيوزويك، قال فاوتشى ، وهو أيضًا عضو في فرقة عمل البيت الأبيض لمواجهة كوفيد19 ، الأسبوع الماضي: "سنبدأ في تصنيع اللقاحات قبل أن نعرف أنها تعمل أو لا تعمل ، مما يعني أنك قد توفر عدة أشهر ، بدلاً من الانتظار لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل ".

في فقرة الفيروسات التاجية التي تم بثها يوم الثلاثاء على مجلة يوتيوب الطبية التابعة للجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ، قال فاوتشى "بحلول بداية عام 2021 ، نأمل أن يكون لدينا مائتي مليون جرعة [من اللقاح] ، مضيفًا أن هناك أمل أن تكون حوالي 100 مليون جرعة متاحة بحلول نوفمبر أو ديسمبر."

وكان فاوتشى أخبر نيوزويك سابقًا: "الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه هو أننا نمضى قدما ولكن هناك مخاطرة [مع تصنيع اللقاح]. والمخاطرة ، لا تعني وجود خطر على سلامة المريض وأمانة العلم. وإنما المخاطرة هى الاستثمار المالي."

وأضاف "إذا لم ينجح [اللقاح] ، فأنت قد وضعت [شركات] استثمارًا ماليًا كبيرًا من المحتمل أن تخسره. هذا ما نعنيه عندما نقول إننا نتحرك في خطر. إنه يوفر الوقت ويوفر أشهر من البحث. ولكن المسألة محفوفة بالمخاطر من الناحية المالية ، لكننا بالنظر إلى إلحاحية الموقف ، يجدر تحمل هذه المخاطر المالية."

وأوضح "إذا سارت الأمور على ما يرام ، نأمل في الحصول على مؤشر فعالية [لقاح] بحلول أواخر الخريف أو أوائل الشتاء. إذا كان ذلك صحيحًا - وهناك دائمًا مشكلة كبيرة تتعلق بعدم نجاح اللقاح تمامًا – وعلى افتراض أن "لدينا لقاح آمن وفعال ، نعتقد أن جدولا زمنيا لإتاحة جرعات كافية بحلول ديسمبر أنه لن يكون افتراضًا غير معقول".