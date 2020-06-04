اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبير أمريكى بارز: يتم تصنيع جرعات لقاح قبل التأكد من فعاليته لمواجهة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 08:34 م
خبير أمريكى بارز: يتم تصنيع جرعات لقاح قبل التأكد من فعاليته لمواجهة كورونا انتونى فاوتشى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أنتوني فاوتشى ، خبير الأوبئة الأمريكى ومدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية ، إنه مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة حول العالم  6.5 مليون حالة ، سيتم تصنيع جرعات لقاح قبل التأكد من فعاليته في محاولة لتوفير الوقت بالنظر إلى إلحاح الوباء المستمر.

 

في حديث مع نيوزويك، قال فاوتشى ، وهو أيضًا عضو في فرقة عمل البيت الأبيض لمواجهة كوفيد19  ، الأسبوع الماضي: "سنبدأ في تصنيع اللقاحات قبل أن نعرف أنها تعمل أو لا تعمل ، مما يعني أنك قد توفر عدة أشهر ، بدلاً من الانتظار لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل ".

 

في فقرة الفيروسات التاجية التي تم بثها يوم الثلاثاء على مجلة يوتيوب الطبية التابعة للجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ، قال فاوتشى  "بحلول بداية عام 2021 ، نأمل أن يكون لدينا مائتي مليون جرعة [من اللقاح] ، مضيفًا أن هناك أمل أن تكون حوالي 100 مليون جرعة متاحة بحلول نوفمبر أو ديسمبر."

 

وكان فاوتشى أخبر نيوزويك سابقًا: "الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه هو أننا نمضى قدما ولكن هناك مخاطرة [مع تصنيع اللقاح]. والمخاطرة ، لا تعني وجود خطر على سلامة المريض وأمانة العلم. وإنما المخاطرة هى الاستثمار المالي."

وأضاف "إذا لم ينجح [اللقاح] ، فأنت قد وضعت [شركات] استثمارًا ماليًا كبيرًا من المحتمل أن تخسره. هذا ما نعنيه عندما نقول إننا نتحرك في خطر. إنه يوفر الوقت ويوفر أشهر من البحث. ولكن المسألة  محفوفة بالمخاطر من الناحية المالية ، لكننا بالنظر إلى إلحاحية الموقف ، يجدر تحمل هذه المخاطر المالية."

وأوضح "إذا سارت الأمور على ما يرام ، نأمل في الحصول على مؤشر فعالية [لقاح] بحلول أواخر الخريف أو أوائل الشتاء. إذا كان ذلك صحيحًا - وهناك دائمًا مشكلة كبيرة تتعلق بعدم نجاح اللقاح تمامًا – وعلى افتراض أن "لدينا لقاح آمن وفعال ، نعتقد أن جدولا زمنيا لإتاحة جرعات كافية بحلول ديسمبر أنه لن يكون افتراضًا غير معقول".

 

 

 


انتونى فاوتشى

خبير الاوبئة

لقاح كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يتحدى كورونا ويراهن بفتح المدارس.. ويتجاهل نصيحة "فاوتشى" ويلمح لعودة الدراسة.. ويؤكد: سنفتح المدارس لأن تأثير كوفيد 19 على الطلاب ضئيل.. و أجرينا حوالى 10 مليون اختبار.. ونتيجة تحليل بنس للفيروس سلبية

الخميس، 14 مايو 2020 01:54 ص

ترامب: تصريحات فاوتشى بشأن مخاطر إعادة فتح الاقتصاد غير مناسبة

الأربعاء، 13 مايو 2020 11:17 م

أنتونى فاوتشى.. عقدة ترامب المزعجة "فيديو"

الأربعاء، 13 مايو 2020 12:30 م

سكرتيرة البيت الأبيض: فاوتشى لن يقدم إحاطات رسمية مرة أخرى

الثلاثاء، 12 مايو 2020 09:28 م

فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل

الثلاثاء، 12 مايو 2020 08:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة