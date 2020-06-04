حركة تنقلات بكافة المدن.. تعرف على السيرة الذاتية لسكرتير عام البحر الأحمر الجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس ، تعيين اللواء محمد بندارى سكرتيراً عاماً للمحافظة ، وإجراء حركة تنقلات شاملة بكافة مدن المحافظة ، بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه من أهم أهداف الحركة أيضاً القضاء على أى روتين أو فساد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

هنأ محافظ البحر الأحمر، سكرتير عام المحافظة الجديد اللواء محمد بندارى ، مؤكداً أن المحافظة رُزقت بأحد أكفأ قيادات التنمية المحلية على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً وتقدماً كبيراً على مستوى العمل التنفيذى بالمحافظة وكافة مدنها بوجود اللواء بندارى سكرتيراً عاماً للمحافظة بجانبى نظراً لخبرته الكبيرة فى إدارة منظومة العمل فى المحليات لمدة تجاوزت ال 21 عاماً.

يذكر أن اللواء بندارى تخرج فى كلية الشرطة عام 1986، والتحق بالعمل فى وزارة الداخلية، وعمل بقطاعات الأمن المركزي، ومباحث أمن الدولة (فرقة مكافحة الإرهاب الدولي)، وعمل مديراً لمكتب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الإقتصادى، ثم مديراً لمكتب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، وتمت اعارته من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية المحلية للعمل مديراً لمكتب وزير التنمية المحلية عام 1999، وحصل على درجة مدير عام المكتب الفنى لوزارة التنمية المحلية عام 2005، وتقدم بعدها باستقالته من وزارة الداخلية برغبته للاستمرار فى العمل فى الإدارة المحلية.

ونُقل بعدها مديراً عاماً للمكتب الفنى لمحافظ القاهرة، ثم رئيساً للإدارة المركزية لمحافظ القاهرة، وصُعد سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القاهرة، ثم سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة جنوب سيناء، وبعدها تم تصعيده سكرتيراً عاماً لمحافظة القاهرة، ثم سكرتيراً عاماً للاسكندرية، ووصل لأعلى المناصب القيادية عام 2018 حيث تم تصعيده رئيساً لقطاع الأمانة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ قبل توليه منصبه الحالي.

حصل اللواء بندارى على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة من كلية الشرطة عام 1986، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية منها فرقة مكافحة الشعب، وفرقة مكافحة الإرهاب الدولى بالنمسا عام 1989، ومباحثات فى ألمانيا وإيطاليا بقطاع مباحث أمن الدولة عام 1992، كما حصل على دورة الإعداد بمعهد إعداد القادة لدرجة المدير العام فى 2005، ودورة الإدارة بمركز التنمية المحلية للترقية لدرجة وكيل وزارة عام 2010.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى إعتمد حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بالمحافظات شملت 161 قيادة، ضمت 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.