اليوم السابع
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حركة المحليات فى مدن القناة ودمياط.. هنداوى للسرو والإسكندرانى لمدينة فايد

الخميس، 04 يونيو 2020 07:41 م
حركة المحليات فى مدن القناة ودمياط.. هنداوى للسرو والإسكندرانى لمدينة فايد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة المحليات فى مدن القناة: "بورسعيد والإسماعيلية ودمياط"، ضمن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، حيث شملت حركة المحليات ترقية طارق عبد العظيم محمد جبر، لسكرتير عام محافظة السويس.

وفى محافظة بورسعيد ضمت الحركة الأسماء التالية:
 

 

أحمد قاسم احمد قاسم، رئيس حى الضواحى – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حى الضواحي- بورسعيد

 

سليمان فرج محمد على عطية تعيين جديد    رئيس حى الجنوب – بورسعيد

 

- محمد محمد السيد عامر، تعيين جديد، رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد

 

وفى محافظة الإسماعيلية:

 

-   حمدى عبدالعليم حسن رئيس حى المنتزة أول الأسكندرية – رئيسا لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية

 

-   خالد إسماعيل عبدالفتاح على رئيس حى الأزبكية بالقاهرة- رئيسا لمركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية

 

-   عمر مصطفى على فهمى إدريس – رئيسا لمركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية

 

-   وائل محمود محمد حمزة فهمى – رئيسا لمركز ومدينة الإسماعيلية

-   أحمد محمد عبده الإسكندرانى رئيس حى السويس – رئيسا لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية

 

  أشرف على بهجت رئيس حى الزيتون القاهرة سابقاً – رئيسا لمدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

 

 

كما شملت حركة المحليات فى محافظة دمياط ما يلى:

 

-وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حى شرق الاسكندرية (سابقاً) رئيسا لمركز ومدينة فارسكور- دمياط

-   احمد محمد احمد سراج الدين   تعيين جديد    رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط

 

-   عصام عبد الغنى على غانم رئيس حى ثان المحلة الكبرى – الغربية  رئيسا لمدينة عزبة البرج –دمياط

 

-   امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة – القليوبية (سابقاً) رئيسا لمدينة الروضة- دمياط

 

-   غريب احمد على عارف  رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيسا لمركز ومدينة الزرقا-دمياط

 

-   محمد احمد محمد هنداوى ،رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيسا لمدينة السرو- دمياط

 

- حازم محمد يوسف حواس  رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط

 

-   متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الاسماعيلية  رئيسا لمركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط

ووجه وزير التنمية المحلية، القيادات الجدد ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على اراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.


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