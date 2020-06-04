اليوم السابع
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حركة المحليات بشمال سيناء.. السايس لرفح وعابد لنخل وعش للحسنة

الخميس، 04 يونيو 2020 05:43 م
حركة المحليات بشمال سيناء.. السايس لرفح وعابد لنخل وعش للحسنة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، حركة المحليات بمحافظة شمال سيناء، ضمن حركة محليات مكبرة فى عدد من المحافظات.

 

وضمت حركة المحليات بشمال سيناء كلا من:

-  احمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء

-  طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء

-  اسامه احمد محمود عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد)، رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء

-  محمد محمد بهجت رياض عبدالمطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتى تتضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة ) .

ووجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على اراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

 

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم.

 


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