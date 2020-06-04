اليوم السابع
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حركة المحليات بالجيزة.. السقعان للوراق وبكر لحى شمال

الخميس، 04 يونيو 2020 03:49 م
حركة المحليات بالجيزة.. السقعان للوراق وبكر لحى شمال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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حركة المحليات بمحافظة الجيزة التى اعتمدها اليوم الخميس، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ضمت نقل وتعيين 5 قيادات جديدة للأحياء.


وأعلنت وزارة التنمية المحلية أسماء القيادات الجديدة فى أحياء محافظة الجيزة كما يلى:-


 -    على عبد الله حامد عبد الله، رئيس حي المرج - القاهرة (سابقاً)، رئيسا لمركز ومدينة الصف- الجيزة

-    محمد عبد الحميد سيد، رئيس حي حلوان - القاهرة (سابقاً)، رئيسا لمركز ومدينة أوسيم – الجيزة

-    اسامة محمد عبد الحميد السقعان، رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد)، رئيسا لحى الوراق - الجيزة

-    خيري احمد مرسي احمد، رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد)  رئيسا لمركز ومدينة العياط – الجيزة

-    اشرف بكر عيد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية، رئيسا لحي شمال الجيزة

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن حركة المحليات فر المحافظات اليوم، والتى ضمت حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة ).
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة اليها يوم السبت المقبل لسرعة تولي مهام عملها.


كما وجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من  فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.


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