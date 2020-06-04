حبس عاطل لحيازته 30 طربة حشيش بالإسكندرية

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 30 طربة حشيش بقصد الاتجار ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية اول. وبتفتيشه عثر بحوزته علي 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.